BALL x PIT получила масштабное дополнение Risen Ballbylon с новыми уровнями и боссами

Разработчики представили релизный трейлер Risen Ballbylon — масштабного дополнения для BALL x PIT, необычного рогалика, в котором сражения строятся вокруг запуска и отскакивания шаров. Обновление расширяет практически все основные элементы игры.

В Risen Ballbylon появились новые уровни, противники и боссы, а также дополнительные персонажи с собственными возможностями. Арсенал пополнился новыми видами шаров, которые позволят экспериментировать с комбинациями атак и по-новому выстраивать тактику сражений.

Помимо боевого контента, дополнение расширяет систему развития. Игрокам стали доступны новые пассивные улучшения и постройки, которые добавляют дополнительные возможности для прохождения и развития поселения.

Свежий трейлер демонстрирует новые испытания и знакомую хаотичную механику BALL x PIT, где удачные комбинации шаров позволяют буквально сметать целые группы врагов.