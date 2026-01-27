Ball x Pit стал ещё безумнее: первое крупное обновление добавило бесконечный режим и новых героев

Команда Kenny Sun and Friends выпустила первое масштабное обновление для «роглайка» Ball x Pit. Патч под названием The Regal Update уже доступен в Steam и приносит с собой внушительное количество нового контента, а также временную скидку в 20% в честь релиза апдейта.

Главным нововведением стали два персонажа. Сокольничий атакует сразу двумя шарами, запуская их при помощи птиц по краям экрана, а Весельчак способен управлять траекторией полёта снарядов благодаря собственному гравитационному полю. Вместе с героями в игру добавили восемь новых шаров, среди которых «Фейерверк», «Камень» и «Оползень», заметно меняющие стиль прохождения.

Также разработчики расширили систему пассивных умений. В обновлении появились способности, усиливающие критические атаки, позволяющие случайно активировать уже имеющийся в инвентаре шар и повышающие урон специальных снарядов в зависимости от количества мелких шаров на арене. Отдельного внимания заслуживает бесконечный режим: после победы над боссом игроки могут продолжать забег до тех пор, пока остаются в живых.

Кроме контента, Ball x Pit получил поддержку новых языков, включая польский, итальянский, турецкий и украинский. Скидка в Steam действует до 2 февраля. Ранее авторы сообщили, что продажи игры уже превысили один миллион копий.