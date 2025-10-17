BALL x PIT взорвал чарты: рогалик продан тиражом более 100 тысяч копий всего за сутки

Фэнтезийный рогалик BALL x PIT, вышедший 15 октября, стал новым хитом Steam — игра не только получила крайне положительные отзывы от игроков, но и достигла внушительных показателей продаж. Как сообщили разработчики, всего за первые 24 часа с момента релиза было реализовано более 100 тысяч копий, несмотря на то, что проект одновременно доступен и в подписке Game Pass.

Интерес к игре продолжает стремительно расти: пиковое число одновременных пользователей в Steam уже превысило 15 тысяч человек, установив новый рекорд для студии. BALL x PIT удачно сочетает классические элементы рогалика с оригинальной механикой слияния шаров, которая позволяет создавать уникальные комбинации оружия и способностей, открывая простор для экспериментов с боевой системой.

Не менее важной частью игры является система восстановления разрушенного города Шарвилон — каждое восстановленное здание приносит бонусы, усиливая персонажа и открывая новые возможности. Такой подход добавляет игре стратегическую глубину и подталкивает к повторным прохождениям.

BALL x PIT уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch, а версия для будущей Nintendo Switch 2 находится в разработке.