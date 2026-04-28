BALL x PITразгоняется ещё сильнее: бесплатное обновление Shadow Update превращает хаос в новую норму

BALL x PIT от Kenny Sun снова напоминает, почему её называют одним из самых непредсказуемых рогалитов последних лет. Игра получила бесплатное обновление Shadow Update на всех платформах — и, честно говоря, это тот случай, когда «контента ещё больше» звучит не как маркетинг, а как предупреждение.

В обновлении добавили 2 новых персонажей и 11 новых шариков, и именно они сильнее всего меняют ощущение от игры. Один из новых типов способен манипулировать временем, другой — телепортироваться вокруг врагов. Если раньше бой в BALL x PIT был хаотичным, то теперь он стал почти экспериментальной физикой, где экран напоминает лабораторию без правил.

Персонажи тоже добавляют разнообразия: ниндзя Деробе позволяет буквально растворяться на ближней дистанции, а Туннелер ломает привычную логику поля боя, выпуская шарики за пределы экрана, будто игра перестала уважать собственные границы. Это редкий случай, когда механики не просто дополняют игру, а слегка «подрывают» её привычную структуру — и это ей даже идёт.

Отдельно стоит отметить новые пассивные умения. Некоторые из них звучат почти как хаотичный билд-генератор: например, урон зависит от количества объектов на поле, а другая способность превращает получаемый урон в ответные атаки. Это уже не баланс, а чистая импровизация.

Появилось и новое здание — Зал Гильдии, позволяющий перераспределять прокачку. На фоне всего остального это выглядит как редкий элемент контроля в игре, которая всё чаще делает ставку на контролируемый хаос.

Shadow Update ощущается не просто как патч, а как ещё один слой безумия поверх и без того перегруженной системы. И, что удивительно, именно в этом BALL x PIT остаётся стабильной: чем больше хаоса, тем лучше она работает.