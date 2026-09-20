Для аркадного рогалика BALL x PIT анонсировано масштабное платное дополнение Risen Ballbylon

В рамках трансляции PC Gaming Show Tokyo Direct разработчики из студии Kenny Sun and Friends совместно с издательством Devolver Digital анонсировали первое крупное дополнение для аркадного рогалика BALL x PIT. Расширение получило название Risen Ballbylon и станет полностью платным в отличие от 3 предыдущих контентных патчей. Релиз намечен на 12 ноября 2026 года на персональных компьютерах в Steam, консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Сюжетная завязка и структура локаций претерпят кардинальные изменения. Если в базовой игре процесс строился вокруг регулярных спусков на грузовом лифте в глубокий кратер после падения метеорита, то теперь платформа устремится высоко в небо к парящему городу. При этом авторы выставили жесткое требование: весь контент дополнения окажется заблокирован до тех пор, пока пользователь целиком не завершит прохождение оригинальной кампании. Опробовать новинки на чистом профиле или в начале прохождения не получится.

Ростер доступных персонажей пополнится 8 новыми героями с уникальными игровыми механиками. Игрокам предложат опробовать Стражницу, умеющую вести огонь в любом направлении, или Стенолома, снаряды которого при первом столкновении со стеной телепортируются на противоположную сторону арены. Еще более специфическим с точки зрения тактики выглядит герой Правша: его снаряды наносят 200% урона при отскоке от правой границы, но на левой стене теряют половину своей базовой силы, что вынуждает строго контролировать траектории атак.

Боевую систему дополнят 24 новыми типами шаров и 20 эволюционными формами со стихийными силами воды, древесины, кинетической энергии и диких тварей. Снаряды получили выраженные свойства: шар Зверь впивается во врагов до их полного уничтожения, Кайдзю вызывает разрушительные сейсмические толчки, а Беда накладывает проклятия на группы монстров. Создавать синергии предстоит при помощи 45 новых пассивных усилителей, среди которых числятся вампирические эффекты, нестабильная взрывчатка и артефакты на повышение удачи.

Прорываться предстоит через 4 парящих биома, охраняемых уникальными боссами и 40 новыми разновидностями мутировавших противников. Существенные изменения затронут и режим обустройства поселения. Разработчики добавили 20 новых строений вроде парящей крепости, кристального монолита, полевой кухни и камеры расщепления. Для развития инфраструктуры внедрен ресурс в виде кристаллов, который существенно усложнит экономическую модель и потребует дополнительного времени на добычу.

Стоимость расширения составит 6.99 доллара. Оригинальная BALL x PIT вышла 15 октября 2025 года и за 1 год присутствия на рынке разошлась тиражом свыше 2 млн копий, получив в Steam более 24 тысяч обзоров с общим рейтингом одобрения 93%.