Королевское пополнение: крупное обновление The Regal Update для Ball x Pit выйдет 26 января

Издатель Devolver Digital и разработчик Кенни Сан объявили дату выхода первого крупного бесплатного обновления для Ball x Pit. Апдейт под названием The Regal Update станет доступен 26 января и принесёт в игру заметную порцию нового контента, о котором фанаты просили с момента релиза.

Главными новинками станут два новых искателя сокровищ. Карусельщик использует возвращающиеся мячи, которые вращаются вокруг персонажа, создавая необычную тактику боя. Сокольница же полагается на двух верных соколов, метающих мячи и атакующих врагов вместе с героиней.

Кроме персонажей, обновление добавит восемь новых мячей, расширяющих боевые возможности, а также несколько новых пассивных способностей. Разработчики также пообещали некий секретный сюрприз, подробности о котором раскроют уже в день релиза апдейта.

Ball x Pit доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК, а также входит в подписку Game Pass.