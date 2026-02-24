Мобильная версия BALL x PIT выйдет 12 марта

Разработчик-одиночка Кенни Сан и издательство Devolver Digital раскрыли дату релиза мобильной версии популярного рогалика BALL x PIT. Проект станет доступен на смартфонах с iOS и Android уже 12 марта.

Пользователи уже могут оформить предварительный заказ в цифровых магазинах App Store и Google Play. Разработчики предусмотрели демо-версию: любой желающий сможет бесплатно опробовать игру и оценить геймплей, не сталкиваясь при этом с рекламными вставками. Если проект придется по душе, полную версию можно будет разблокировать с помощью разового внутриигрового платежа.

Работа над игрой не останавливается с выходом на мобильных устройствах. Кенни Сан подтвердил подготовку двух крупных обновлений, запланированных на апрель и июль текущего года. Детали нововведений разработчик пообещал обнародовать непосредственно перед запуском патчей.

BALL x PIT уже доступна владельцам ПК (в Steam и Microsoft Store), а также консолей Xbox Series, Nintendo Switch и новейшей Nintendo Switch 2. Продукт полностью переведен на русский язык. В цифровом магазине Steam тайм получил высокие оценки сообщества: 95 % обзоров из более чем 22 тысяч являются положительными.