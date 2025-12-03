Рогалик BALL x PIT достиг миллиона продаж за полтора месяца

Роглайк BALL x PIT, где игроки метают рикошетящие шары, стал настоящим хитом: всего за полтора месяца с момента релиза 15 октября игра продала более миллиона копий. Об этом 2 декабря объявили разработчик Кенни Сан и издатель Devolver Digital. Проект доступен на ПК и всех актуальных консолях, включая платформу Game Pass, что, по всей видимости, помогло ускорить популярность.

В честь достижения авторы выпустили короткое видео с анонсом дальнейшей поддержки игры в 2026 году. BALL x PIT получит три крупных обновления: Regal Update в январе, Shadow Update в апреле и Naturalist Update в июле. Патчи расширят возможности роглайка — добавят новые виды шаров и эволюции, позволят строить поселения с различными зданиями, а также предложат новых персонажей и противников. Конкретные детали пока держатся в секрете, но авторы обещают значительно расширить контент и разнообразие игрового процесса.