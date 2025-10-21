"Умный" рогалик Ball x Pit разошёлся тиражом в 300 000 копий за пять дней

Активный бум инди проектов продолжается в этом году. Недавно вышедший пиксельный рогалик Ball x Pit разошёлся тиражом более 300 000 копий всего за пять дней после релиза. Игра вышла на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch, а версия для Switch 2 ожидается до конца этого года.

Проект разработчика Кенни Сана представляет собой своеобразное переосмысление классической аркады Breakout (1976) — только теперь вместо простого отражения шарика игроку предстоит строить базу, комбинировать элементы и прокачивать способности в духе рогаликов. Простая на первый взгляд механика быстро превращается в гипнотический процесс, вызывая ту самую «дофаминовую зависимость», о которой уже говорят на форумах и в соцсетях.

На Steam игра получила свыше 3000 отзывов, из которых 95 % положительные, что делает Ball x Pit одним из самых успешных инди-релизов года. Сам автор признался, что ошеломлён реакцией аудитории и «по-настоящему благодарен всем, кто помог воплотить проект в жизнь».

Ball x Pit наглядно доказала: спустя почти полвека после выхода Breakout человечество по-прежнему неравнодушно к простым, но гениальным идеям — особенно если они поданы в форме умного и динамичного рогалика.