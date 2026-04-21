Время ломается: BALL x PIT получит безумное обновление с искажением реальности

Разработчики BALL x PIT раскрыли детали второго бесплатного апдейта под названием The Shadow Update. Обновление выйдет 27 апреля и кардинально изменит привычный геймплей, добавив механики, связанные с искажением времени.

Игроков ждут два новых персонажа. The Tunneller умеет стрелять сквозь границы экрана, позволяя атаковать с неожиданных углов, а The Tiptoer делает ставку на скрытность, оставаясь незаметным для врагов вблизи, несмотря на низкие показатели здоровья.

Главной особенностью обновления станут 11 новых шаров с уникальными эффектами. Среди них — ловушки времени, полностью останавливающие врагов, отложенные взрывы Time Bomb и хаотичный Warp, телепортирующий игрока по арене. Появятся и тактические варианты вроде ядовитых и «эрозионных» снарядов, особенно эффективных против сильных противников.

Дополнят арсенал четыре пассивных умения. Они позволят, например, превращать защиту в контратаку или усиливать урон в зависимости от количества врагов на поле, делая каждое прохождение ещё более вариативным.

Наконец, в игре появится новое здание Guildhall, где можно будет перераспределять улучшения персонажа. The Shadow Update обещает заметно повысить хаос и глубину сражений, превращая каждую попытку в непредсказуемый эксперимент.