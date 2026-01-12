ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ballad of Antara TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.1 35 оценок

Ролевой экшен Ballad of Antara, возможно, был тихо отменён

butcher69 butcher69

Игра Ballad of Antara, вдохновлённая серией Souls, по всей видимости, была отменена, несмотря на яркую презентацию на State of Play в мае 2024 года и показ игрового процесса в сентябре того же года.

Первые слухи появились на GamingLeaksAndRumors: пользователь MrEpicFerret заметил, что концепт-художник игры делился работами, упомянув отмену проекта. Хотя пост был удалён, его зафиксировали PlayStation LifeStyle и китайский инсайдер ignusthewise.

Состоялся анонс фэнтезийной ARPG Ballad of Antara

По информации источников, компания Paper Games, владеющая студией-разработчиком TipsWorks, провела масштабную реструктуризацию в январе прошлого года, сократив команду с 120 до 20 человек. По всей видимости, такая команда не смогла завершить сложный проект, и с конца 2024 года о Ballad of Antara ничего не слышно. Художник Lingchang2000 удалил свои старые посты и создал новый аккаунт, что оставляет надежду на возможное возобновление разработки, хотя шансы выглядят сомнительно.

Ballad of Antara впечатляла визуально: элементы китайской культуры, масштабные бои с боссами и яркие локации напоминали Black Myth: Wukong. Демоверсия показала недостатки в балансе врагов, но вместе с этим раскрывала уникальный мир, интересного компаньона и привлекательную графику.

Spider-Man Online, The Last of Us Factions и Twisted Metal Battle Royale: игры Sony, которых мы так и не увидели

Если слухи подтвердятся, это станет ещё одним примером отмены амбициозного PS5-проекта — напомним, Sony недавно закрыла проекты с мультиплеером God of War, Marvel's Spider-Man и Last of Us Online. Игрокам остаётся только надеяться на официальное заявление TipsWorks или издателя Infold Games, чтобы узнать, вернётся ли когда-нибудь Ballad of Antara.

5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Каприз888

Э, не надо так! Я эту игру жду!

WerGC

жаль

InSerrt

Сейчас только шлак не отменяют, а всё дельное идёт по нож. Дабы не шиковали и не вспоминали что можно делать и хорошие игры

Роман45554

очередная китайщина в топку ее

FumblingLysanias

Да ты геймплей посмотри https://vk.com/video-23709617_456245442 - шлак это и был!