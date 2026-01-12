Ролевой экшен Ballad of Antara, возможно, был тихо отменён

Игра Ballad of Antara, вдохновлённая серией Souls, по всей видимости, была отменена, несмотря на яркую презентацию на State of Play в мае 2024 года и показ игрового процесса в сентябре того же года.

Первые слухи появились на GamingLeaksAndRumors: пользователь MrEpicFerret заметил, что концепт-художник игры делился работами, упомянув отмену проекта. Хотя пост был удалён, его зафиксировали PlayStation LifeStyle и китайский инсайдер ignusthewise.

По информации источников, компания Paper Games, владеющая студией-разработчиком TipsWorks, провела масштабную реструктуризацию в январе прошлого года, сократив команду с 120 до 20 человек. По всей видимости, такая команда не смогла завершить сложный проект, и с конца 2024 года о Ballad of Antara ничего не слышно. Художник Lingchang2000 удалил свои старые посты и создал новый аккаунт, что оставляет надежду на возможное возобновление разработки, хотя шансы выглядят сомнительно.

Ballad of Antara впечатляла визуально: элементы китайской культуры, масштабные бои с боссами и яркие локации напоминали Black Myth: Wukong. Демоверсия показала недостатки в балансе врагов, но вместе с этим раскрывала уникальный мир, интересного компаньона и привлекательную графику.

Если слухи подтвердятся, это станет ещё одним примером отмены амбициозного PS5-проекта — напомним, Sony недавно закрыла проекты с мультиплеером God of War, Marvel's Spider-Man и Last of Us Online. Игрокам остаётся только надеяться на официальное заявление TipsWorks или издателя Infold Games, чтобы узнать, вернётся ли когда-нибудь Ballad of Antara.