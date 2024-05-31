Состоялся анонс фэнтезийной ARPG Ballad of Antara

Издательство Infold Games и разработчик Pascal's Wager компания TipsWorks анонсировали мрачную экшен-РПГ Ballad of Antara для нескольких платформ, включая PlayStation 5. Релиз состоится в 2025 году.

Ballad of Antara - грядущая мультиплатформенная фэнтезийная ARPG от Infold Games, разработанная студией TipsWorks. Отправляйтесь в опасное путешествие, ищите возвышающихся божественных существ, возвращайте себе искаженные и потерянные сущности мира.

В далеком прошлом стрелы времени отклонились от курса, и семена всего сущего перестали распускаться. Привычные «сущности», унесенные внезапным облаком Тумана, скрыты под неизвестной стороной мира.

Путешествуйте по Паре в поисках возвышающихся божественных существ. Извлеките эти искаженные и потерянные «сущности» земли и превратите их в силу против Серого тумана.