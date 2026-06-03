Создатели Dave the Diver раскроют прошлое Банчо: анонсирован кулинарный приквел Bancho the Chef

Студия Mintrocket, известная по неожиданному хиту Dave the Diver, официально представила Bancho the Chef — самостоятельный приквел, в котором главную роль получит один из самых любимых персонажей оригинальной игры. Новый проект выйдет на ПК и консолях и расскажет историю становления легендарного мастера суши Банчо задолго до событий «Голубой бездны».

Действие игры разворачивается в 2004 году — за 19 лет до Dave the Diver. Молодой Банчо отправляется в путешествие по Японии, Корее, Китаю и другим регионам Азии, чтобы изучать кулинарное мастерство у лучших шеф-поваров. Если в Dave the Diver игрок в основном занимался добычей ингредиентов и управлением рестораном, то теперь акцент смещён непосредственно на процесс приготовления блюд.

Авторы описывают Bancho the Chef как смесь кулинарного симулятора, RPG и приключения. Игрокам предстоит готовить блюда в ограниченное время, обслуживать клиентов, выполнять заказы местных жителей и постепенно зарабатывать репутацию. При этом разработчики сохраняют фирменную многожанровость студии: помимо кухни обещаны дополнительные активности, включая рыбалку и другие мини-игры.

Особое внимание Mintrocket уделила деталям приготовления пищи. Ради этого команда отказалась от пиксельной графики в пользу полноценной 3D-картинки. В трейлере уже можно заметить реалистичные текстуры продуктов, блеск свежей рыбы, дым от гриля и брызги масла во время жарки. Судя по описанию, игра стремится превратить готовку в центральное зрелище, а не просто набор мини-игр.

Отдельной особенностью станет активное использование возможностей контроллера DualSense на PlayStation 5. Тактильная отдача, адаптивные триггеры, гироскоп и тачпад помогут почувствовать нарезку ингредиентов, разбивание яиц и даже мытьё посуды.

Судя по анонсу, Mintrocket не пытается сделать ещё один Dave the Diver, а расширяет свою вселенную через самого популярного героя. И это выглядит логичным шагом: вместо прямого продолжения студия предлагает взглянуть на историю Банчо с неожиданной стороны, сохранив при этом фирменную атмосферу и разнообразие геймплея, за которые игроки полюбили оригинал.