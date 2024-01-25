Cтратегическая RPG Banchou Tactics доберется до Switch 15 февраля

Издатель Flyhigh Works и студия ITSARAAMATA официально объявили о том, что выпустят пошаговую стратегическую ролевую игру Banchou Tactics на Switch (через Nintendo eShop) 15 февраля. На PC игра вышла 10 августа 2023 года.
Banchou Tactics — это пошаговая ролевая игра в жанре стратегии, действие которой происходит в средней школе японских гангстеров (банчжоу). Игра вдохновлена CROWS (японская манга), River City Ransom и Final Fantasy Tactics.
В течение нескольких лет конфликтов в этом районе (где-то в Японии) шла кровавая борьба между тремя средними школами. В этом безумии участвуют три школы: средняя школа Сакаэ, средняя техническая школа Накамура и средняя школа Минато. Они участвовали во многих жестоких битвах, чтобы показать, кто в этом городе хозяин. Когда Китагава Сейити, король демонов средней школы Минато, также окончил школу, баланс трех сил снова оказался под сомнением.
Поглядим