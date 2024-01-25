Cтратегическая RPG Banchou Tactics доберется до Switch 15 февраля

Эта игра предлагает вам окунуться в Японию и её криминальный мир. Три школы, где обучают будущих гангстеров, сражаются за господство на улицах. Долгое время никто не мог составить конкуренцию демонам из школы Минато, но после ухода их лидера Китагавы Сейити всё изменилось. Началась новая война между средней школой Сакаэ и техническим училищем Накамура.

Вы — Тайге Араши, наследник Китагавы и лидер школы Минато. Ваша задача — защитить свою территорию и победить врагов. Все бои происходят в формате пошаговой стратегии. Ваш успех зависит от системы групп крови, специальных атак, систем отбрасывания и комбо.