Мрачная RPG о крестоносцах Band of Crusaders получила геймплейный трейлер

Независимая студия Virtual Alchemy представила геймплейный трейлер своей дебютной игры Band of Crusaders — ролевой стратегии о крестоносцах, сражающихся с демонами, чтобы спасти Европу.

Действие разворачивается в мире темного средневекового фэнтези. Игрок становится магистром ордена, формирует отряд из 20 бойцов, прокачивает их навыки и шаг за шагом освобождает земли. Бои идут в реальном времени с возможностью тактического замедления, а каждый юнит обладает уникальными способностями и личной историей. Потеря крестоносца на поле боя необратима, что добавляет напряжения.

Мир игры динамичен: время суток, расстановка демонических сил и смена сезонов влияют на ход крестового похода. Кроме боевых операций, игроку предстоит развивать лагерь и привлекать новых бойцов.

Разработчики из Польши отмечают, что Band of Crusaders — их дань уважения любимым стратегиям и средневековой истории родной страны. Особое внимание уделено свободе самовыражения игроков и тактической глубине.

Дата выхода пока не объявлена. RPG будет доступна с текстовым переводом на русский язык.