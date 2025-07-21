Создатели мрачной фэнтези-RPG Band of Crusaders представили новый трейлер - игра получит русскую текстовую локализацию

Польская студия Virtual Alchemy представила новый трейлер игры Band of Crusaders - новой дарк-фэнтези RPG.
Игрокам предстоит примерить роль Магистра рыцарского ордена и возглавить Крестовый поход против демонических сил, угрожающих Европе. Игра предлагает открытый мир-песочницу с тактическими боями, где реалистичность достигается за счёт системы замедления времени.
Арт-директор Камиль Мицкевич отметил, что визуальный стиль игры сочетает историческую достоверность средневекового вооружения и доспехов с демоническими образами, вдохновлёнными библейскими текстами и европейским фольклором.
Band of Crusaders уже появилась в Steam и GOG, где игру можно добавить в список желаемого. Дата релиза игры неизвестна, но разработчики подтвердили, что игра получит русскую текстовую локализацию.
Хорошие новости.
Battle Brothers графику попытались улучшить старая была лучше...
Так bb шляпа полнейшая, хз как в неё люди играют, тут хоть глазу приятно, видно за кого играешь и против кого
ну не знаю эти блевотные туман и земля как то не особо глаз то радуют
уж лучше Battle Brothers или Wartales может Bannerlord
Выглядит интересно