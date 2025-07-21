Создатели мрачной фэнтези-RPG Band of Crusaders представили новый трейлер - игра получит русскую текстовую локализацию

Польская студия Virtual Alchemy представила новый трейлер игры Band of Crusaders - новой дарк-фэнтези RPG.

Игрокам предстоит примерить роль Магистра рыцарского ордена и возглавить Крестовый поход против демонических сил, угрожающих Европе. Игра предлагает открытый мир-песочницу с тактическими боями, где реалистичность достигается за счёт системы замедления времени.

Арт-директор Камиль Мицкевич отметил, что визуальный стиль игры сочетает историческую достоверность средневекового вооружения и доспехов с демоническими образами, вдохновлёнными библейскими текстами и европейским фольклором.

Band of Crusaders уже появилась в Steam и GOG, где игру можно добавить в список желаемого. Дата релиза игры неизвестна, но разработчики подтвердили, что игра получит русскую текстовую локализацию.