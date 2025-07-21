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Band of Crusaders 2025 г.
Экшен, Ролевая, Стратегия, Фэнтези, Средневековье
8.3 16 оценок

Создатели мрачной фэнтези-RPG Band of Crusaders представили новый трейлер - игра получит русскую текстовую локализацию

AceTheKing AceTheKing

Польская студия Virtual Alchemy представила новый трейлер игры Band of Crusaders - новой дарк-фэнтези RPG.

Игрокам предстоит примерить роль Магистра рыцарского ордена и возглавить Крестовый поход против демонических сил, угрожающих Европе. Игра предлагает открытый мир-песочницу с тактическими боями, где реалистичность достигается за счёт системы замедления времени.

Арт-директор Камиль Мицкевич отметил, что визуальный стиль игры сочетает историческую достоверность средневекового вооружения и доспехов с демоническими образами, вдохновлёнными библейскими текстами и европейским фольклором.

Band of Crusaders уже появилась в Steam и GOG, где игру можно добавить в список желаемого. Дата релиза игры неизвестна, но разработчики подтвердили, что игра получит русскую текстовую локализацию.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
nikvik jm

Хорошие новости.

4
Alex40001

Battle Brothers графику попытались улучшить старая была лучше...

3
DESOL4TE

Так bb шляпа полнейшая, хз как в неё люди играют, тут хоть глазу приятно, видно за кого играешь и против кого

1
Alex40001 DESOL4TE

ну не знаю эти блевотные туман и земля как то не особо глаз то радуют

уж лучше Battle Brothers или Wartales может Bannerlord

2
Darth Savitar

Выглядит интересно