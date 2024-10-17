В магазине GOG появится славянская дарк-фэнтези RPG Band of Crusaders

Разработчики стратегической игры Band of Crusaders объявили, что игра будет выпущена не только на платформе Steam, но и на GOG. Этот шаг был сделан в ответ на многочисленные просьбы фанатов, а также благодаря удачному расположению стендов на выставке Gamescom 2024, что позволило командам Virtual Alchemy и GOG обменяться идеями и прийти к соглашению.

Игра, основанная на славянском фольклоре, вызывает интерес благодаря своему мрачному фэнтези-сеттингу и вызывающим сравнения с классическими играми, такими как Baldur's Gate и The Witcher. Band of Crusaders предлагает геймерам мир-песочницу с боевкой в реальном времени и медитативными элементами, где игроки будут нанимать крестоносцев, чтобы освободить мир от демонов. Игра обещает быть очень атмосферной, сочетая библейские мотивы, суровый реализм и гротескный ужас.



Пользователи, заинтересованные в проекте, могут посмотреть трейлер и добавить игру в список желаемого в Steam или GOG.