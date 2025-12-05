В сервисе Steam вышла демоверсия тактической стратегии Band of Crusaders

Студии Virtual Alchemy и Ironward при поддержке издателя NCSOFT выпустили пробную версию своего нового проекта в жанре темного фэнтези. Игроки уже могут бесплатно загрузить демоверсию RPG-стратегии Band of Crusaders, страница которой доступна в цифровом магазине Valve. На данный момент у проекта преобладают положительные отзывы от первых пользователей.

События игры разворачиваются в средневековой Европе, погруженной в хаос из-за вторжения демонических сил. Человеческие грехи открыли путь в этот мир для жутких созданий, и теперь ересь со страхом поглощают все вокруг. Геймерам предстоит вжиться в роль Магистра рыцарского ордена и возглавить крестовый поход против богомерзких сущностей. Глобальная задача заключается в спасении Европы, для чего потребуется собирать братьев по оружию, укреплять походный лагерь и сражаться с могущественными Архидемонами.

Геймплей проекта сочетает элементы управления отрядом и тактические бои в реальном времени с механикой активной паузы или замедления времени. Успех в сражениях зависит от позиционирования юнитов и синергии их способностей. Под контролем игрока может находиться до двадцати крестоносцев, каждый из которых обладает уникальной историей и древом навыков. Разработчики отказались от жесткой классовой системы, поэтому роль бойца определяется его оружием и экипировкой. Помимо сражений, необходимо заниматься менеджментом лагеря, добывать ресурсы на разоренных землях, лечить раненых и ремонтировать снаряжение.

Мир игры представлен в виде песочницы, которая меняется с течением времени. На игровой процесс влияют смена дня и ночи, погодные сезоны, а также симуляция вторжения сил зла, вызывающая реакцию различных фракций. Врагами выступают не только культисты и бандиты, но и монстры, чей дизайн вдохновлен библейскими сюжетами и европейским фольклором. Демоверсия Band of Crusaders полностью переведена на русский язык в части интерфейса и субтитров. Для запуска игры потребуется компьютер с видеокартой уровня GeForce GTX 1060 или Radeon RX 590. Дата релиза полной версии пока не объявлена.