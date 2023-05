Амбициозный ролевой экшен Banishers: Ghosts of New Eden должен выйти до конца этого года ©

Создатели Vampyr и Life is Strange из Dontnod Entertainment, вновь решили напомнить о своем следующем амбиционном проекта. Команда продолжает упорно работать над ролевым экшеном Banishers: Ghosts of New Eden, где игроки возьмут под свой контроль двух возлюбленных и отправятся на охоту за призраками. Несмотря на отсутствие новостей об игре, её релиз все еще запланирован на этот год.

Представители студии Dontnod Entertainment в социальных сетях сообщили, что их главным приоритетом остается разработка Banishers: Ghosts of New Eden. Команда просит игроков набраться терпения и приготовиться к скорым анонсам. Выпустить ролевой экшен собираются до конца года, а показать геймплей могут уже на Summer Game Fest 2023 — 8 июня. Разработчики официально не подтвердили свое участие в ивенте, но их активность намекает на появление важных новостей в рамках шоу.

Отправиться в сверхъестественный мир Banishers: Ghosts of New Eden можно будет до конца 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.