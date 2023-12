Banishers: Ghosts of New Eden будет иметь 5 концовок

В играх DON'T NOD, от Life is Strange до Vampyr, часто делается упор на выбор и механику последствий, и разработчик удваивает это в своей грядущей ролевой игре Banishers: Ghosts of New Eden. В недавно опубликованном дневнике разработчиков особо подчеркивается этот аспект, а также предлагаются новые подробности о том, чего могут ожидать игроки.

Banishers: Ghosts of New Eden будет посвящена Антее Дуарте и Реду Макрею, опытным охотникам за призраками, влюбленным друг в друга. Как изгнатели, они поклялись защищать мир живых от мертвых, но когда Антея умирает и сама возвращается в виде призрака, перед ними встает сложный выбор: позволить ей уйти из жизни или попытаться воскресить ее? Судя по всему, основная механика выбора будет основана именно на этом, ведь для того, чтобы сделать последнее, Реду придется убить как можно больше людей, чтобы использовать их души в Антее.

В дневнике разработчиков рассказывается о задании из игры, где будет задействована механика выбора и последствий: Рэд сталкивается с женщиной, которую преследует призрак ее умершего мужа. В жизни он был жестоким партнером, а в смерти жаждет отомстить человеку, в которого влюбилась его бывшая жена и заменила его. Как и в DON'T NOD, здесь игроки смогут выбрать, изгнать ли им мертвого мужа, помочь ему вознестись и уйти, возложить вину на жену или ее нового партнера, а может, даже пожертвовать одним из них, чтобы помочь в стремлении вернуть к жизни Антею.

Согласно DON'T NOD, в Banishers: Ghosts of New Eden будет иметь пять различных концовок, которые "покажут и отразят результат многих решений, которые вам пришлось принять".