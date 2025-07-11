Banishers: Ghosts of New Eden получила обновления для PS5 Pro

Focus Home Entertainment и Don't Nod объявили о выходе нового обновления для Banishers: Ghosts of New Eden, которое официально получило статус «PS5 Pro Enhanced». Этот ролевой боевик, действие которого разворачивается в 1695 году, наполненный охотой за духами и моральными выборами, теперь оптимизирован для использования потенциала улучшенной консоли Sony.

Подробных описаний патча пока не опубликовано: разработчики лишь обещают «улучшенную графику и более плавную производительность». На базовой PS5 игра предлагает два режима: «Качество» с динамическим 4K при 30 кадрах в секунду и «Производительность» в 1440p при 60 кадрах в секунду. С выходом обновления вполне вероятно, что баланс между качеством и плавностью будет достигнут и в Pro-версии, возможно, с нативным 4K и стабильными 60 кадрами в секунду.