Banishers: Ghosts of New Eden впервые получила максимальную скидку 70% в Steam сразу после окончания летней распродажи

В цифровом магазине Steam стартовала новая распродажа, в рамках которой приключенческий экшен Banishers: Ghosts of New Eden от студии DON'T NOD впервые за все время продаж получил максимальную скидку 70%.
Действие Banishers: Ghosts of New Eden разворачивается в Северной Америке образца 1695 года. Игрокам предстоит взять под управление охотников на призраков Антею Дуарте и Реда мак Рейта, расследовать сверхъестественные происшествия, принимать морально сложные решения и сражаться с потусторонними существами.
Несмотря на не самые высокие продажи после релиза, Banishers: Ghosts of New Eden тепло встретили как критики, так и игроки. В Steam игра имеет «Очень положительные» отзывы: пользователи особенно хвалят атмосферу, сюжет, моральные выборы и проработку персонажей, хотя к недостаткам нередко относят затянутый темп повествования, большое количество бэктрекинга и навигацию по миру.
Аттракцион невиданной щедрости продлится до 23 июля, после чего стоимость Banishers: Ghosts of New Eden вернется к стандартной цене.
А этот мусор с повесткой нужен кому-то ?
Норм игра
70% при явно завышенной цене в 2800, meh. Разбудите когда будет 90%
Я сначала не хотел в неё играть, а потом она поперла. Жаль озвучки нет, я бы её ещё раз прошел.
дорого за 90% забрал бы