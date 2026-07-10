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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.7 911 оценок

Banishers: Ghosts of New Eden впервые получила максимальную скидку 70% в Steam сразу после окончания летней распродажи

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В цифровом магазине Steam стартовала новая распродажа, в рамках которой приключенческий экшен Banishers: Ghosts of New Eden от студии DON'T NOD впервые за все время продаж получил максимальную скидку 70%.

Действие Banishers: Ghosts of New Eden разворачивается в Северной Америке образца 1695 года. Игрокам предстоит взять под управление охотников на призраков Антею Дуарте и Реда мак Рейта, расследовать сверхъестественные происшествия, принимать морально сложные решения и сражаться с потусторонними существами.

Несмотря на не самые высокие продажи после релиза, Banishers: Ghosts of New Eden тепло встретили как критики, так и игроки. В Steam игра имеет «Очень положительные» отзывы: пользователи особенно хвалят атмосферу, сюжет, моральные выборы и проработку персонажей, хотя к недостаткам нередко относят затянутый темп повествования, большое количество бэктрекинга и навигацию по миру.

Аттракцион невиданной щедрости продлится до 23 июля, после чего стоимость Banishers: Ghosts of New Eden вернется к стандартной цене.

Раздачи и скидки 3
15
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Neko-Acheron

А этот мусор с повесткой нужен кому-то ?

19
Денис Сидоров 5

Норм игра

9
Tommy451

70% при явно завышенной цене в 2800, meh. Разбудите когда будет 90%

3
Red Salamandra

Я сначала не хотел в неё играть, а потом она поперла. Жаль озвучки нет, я бы её ещё раз прошел.

darkevil555

дорого за 90% забрал бы

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