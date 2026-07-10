Banishers: Ghosts of New Eden впервые получила максимальную скидку 70% в Steam сразу после окончания летней распродажи

В цифровом магазине Steam стартовала новая распродажа, в рамках которой приключенческий экшен Banishers: Ghosts of New Eden от студии DON'T NOD впервые за все время продаж получил максимальную скидку 70%.

Действие Banishers: Ghosts of New Eden разворачивается в Северной Америке образца 1695 года. Игрокам предстоит взять под управление охотников на призраков Антею Дуарте и Реда мак Рейта, расследовать сверхъестественные происшествия, принимать морально сложные решения и сражаться с потусторонними существами.

Несмотря на не самые высокие продажи после релиза, Banishers: Ghosts of New Eden тепло встретили как критики, так и игроки. В Steam игра имеет «Очень положительные» отзывы: пользователи особенно хвалят атмосферу, сюжет, моральные выборы и проработку персонажей, хотя к недостаткам нередко относят затянутый темп повествования, большое количество бэктрекинга и навигацию по миру.

Аттракцион невиданной щедрости продлится до 23 июля, после чего стоимость Banishers: Ghosts of New Eden вернется к стандартной цене.