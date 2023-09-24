Геймплей Banishers: Ghosts of New Eden в основном вдохновлен God of War ©

Разработчики из студии Don't Nod, похоже, являются большими поклонниками перезагруженной серии God of War от Santa Monica, настолько, что игровой процесс их предстоящей игры Banishers: Ghost of New Eden был вдохновлен успешными новыми играми в серии.

Don't Nod в журнале PLAY Magazine (выпуск 32, ноябрь 2023 г.) обсудили игру и пролили свет на ее вдохновение. В частности, игровой процесс, как многие уже заметили, чем-то напоминает игры перезагрузки God of War. Это не случайно: креативный директор игры Филипп Моро подтвердил эти догадки.

«На самом раннем этапе разработки мы решили начать новую боевую систему с нуля. Поэтому мы взяли God Of War в качестве главного вдохновения, особенно в отношении ощущения игры и того, насколько камера находится близко к персонажу и вы можете перемещаться стрефом. По сравнению с Vampyr это большое улучшение».

Banishers Ghosts of New Eden выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК 7 ноября.