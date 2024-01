Новые скриншоты Banishers: Ghosts of New Eden показывают живописные пейзажи игры

Студия Dontnod Entertainment продолжает хвастаться превосходной визуальной составляющей Banishers: Ghosts of New Eden. Несмотря на то, что будущая экшен-RPG в основном фокусируется на важности решений игрока и необычном геймплее за главных героев, в ней есть место художественной красоте. Новые скриншоты Banishers: Ghosts of New Eden как раз демонстрируют прекрасные места в игре, которые можно будет посетить во время прохождения.

Свежие изображения игры показывают несколько открытых областей и другие уголки Нью-Идена - места, куда предстоит отправиться игрокам. В Banishers: Ghosts of New Eden вам предстоит встретить множество разнообразных персонажей этого мира, а также представителей потустороннего мира и определить их судьбы.

Banishers: Ghosts of New Eden выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X 13 февраля 2024 года.