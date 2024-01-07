Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden посвящен ужасным существам, с которыми предстоит столкнуться игрокам

После демонстрации эзотерической стороны Banishers Ghosts of New Eden в ролике про ритуалы, Focus Entertainment вновь приоткрывает завесу над мрачноватой вселенной нового экшена Don't Nod, чтобы дать нам возможность полюбоваться ужасными существами, с которыми нам предстоит столкнуться в роли Реда и Антеи.

Трейлер "Бестиария", представленный французской студией, предлагает нам ознакомиться с некоторыми из самых страшных сущностей, с которыми мы столкнемся вместе с двумя охотниками за привидениями, оставляя за зрителями право рассуждать о различных стратегиях, которые необходимо применить, чтобы одержать верх над этими проклятыми существами.

От полтергейстов до инфернальных гончих, мимо старых добрых лесных духов и монстров, которых предстоит уничтожить на решающих этапах одиссеи, которую нам предстоит прожить вместе с героями, наша задача - получить опыт, навыки и информацию, необходимые для проведения обрядов экзорцизма, чтобы успокоить эти проклятые души и восстановить мир среди жителей Нового Эдема.

Итак, назначаем 13 февраля, чтобы официально начать путешествие главных героев Banishers на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.