Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает про адаптацию к разнообразным типам врагов

Focus Entertainment опубликовала короткий трейлер ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden, в котором основное внимание уделяется разнообразию врагов, с которыми вы столкнетесь, и тому, как способности двух игровых персонажей помогут вам адаптироваться к каждому типов врагов.
Banishers: Ghosts of New Eden — ролевая игра, в которой вы можете взять на себя роль охотника за привидениями и призрака-компаньона. Геймплей сосредоточен на аркадных боях и использовании уникальных способностей пары героев как во время стычек, так и во время исследования.
Действие происходит в Северной Америке в 1695 году. Главные герои — Антеа Дуарте и Ред Мак Рейт, пара охотников за привидениями, которые по совместительству являются любовниками. Во время одного из заданий Антея погибает, но ее душа почему-то не уходит в загробный мир. Воспользовавшись своим состоянием, женщина продолжает поддерживать своего партнера, и в процессе они оба пытаются выяснить причину, по которой охотник оказался в ловушке в мире смертных вместо того, чтобы отправиться на другую сторону.
Релиз Banishers: Ghosts of New Eden состоится 13 февраля для ПК, PS5 и Xbox Series.
Почему нельзя было обойтись без этих брызг и пузырей эффектов всеми цветами радуги во время боя???А то похоже на какой то FORSPOKEN ей богу....ведь в Дарк Соулсах нет никаких брызг и все играеться отлично..что за мода всюду пихать в игры в боевку эти эффекты для дальтоников
Всë правильно, скажи спасибо Японцам.
Да хватит уже постить эти чудо трейлеры по 5 секунд не рассказывающие вообще ни о чëм. Кто то взял 5 минут из игры, нарезал их и постит каждую неделю.
ф точку
Да, я знал куда метить)