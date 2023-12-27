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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.7 70 оценок

Новый трейлер Banishers Ghosts of New Eden рассказывает про основы боевой системы, вдохновлённой God of War

monk70
Новости

Показав нам бои в Banishers Ghosts of New Eden, студия Don't Nod опубликовала новое подробное видео о боевой системе, которое раскрывает некоторые интересные аналогии с последними частями серии God of War.

Сцены игрового процесса демонстрируют особенно плавную и реактивную боевую систему с видом от третьего лица, который динамически меняется в зависимости от выполняемых атак, что дает нам еще более захватывающий и «интуитивный» опыт на экране.

Кроме того, внимательно просмотрев видео, действительно невозможно не уловить отсылки к последним скандинавским приключениям God of War, и в частности к дуализму между Кратосом и Атреем в боях, которые происходят в Ragnarok и в оригинальной перезагрузке. Система, разработанная авторами Life is Strange, похоже, черпает вдохновение из последних глав God of War и дает главным героям Антее Дуарте и Реду Мак Рейту возможность чередовать и объединять свои атаки, при этом два охотника за привидениями активно сотрудничают, чтобы победить призраков, угрожающих обитателям Нового Эдема.

Выход Banishers: Ghosts of New Eden запланирован на 13 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
UnRus

Если раньше я планировал качнуть, то теперь даже этого делать не буду. Классно показали, насколько боевка отстойная

-6
Alex40001

меня больше персонажи и сюжет смущают. шоколад на севере? серьезна?

0
Бенедикт Вольфрамович Alex40001

Шоколад ни в чем не виноват

Так получилось

Не фортануло

0