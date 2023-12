Новый трейлер Banishers Ghosts of New Eden рассказывает про основы боевой системы, вдохновлённой God of War

Показав нам бои в Banishers Ghosts of New Eden, студия Don't Nod опубликовала новое подробное видео о боевой системе, которое раскрывает некоторые интересные аналогии с последними частями серии God of War.

Сцены игрового процесса демонстрируют особенно плавную и реактивную боевую систему с видом от третьего лица, который динамически меняется в зависимости от выполняемых атак, что дает нам еще более захватывающий и «интуитивный» опыт на экране.

Кроме того, внимательно просмотрев видео, действительно невозможно не уловить отсылки к последним скандинавским приключениям God of War, и в частности к дуализму между Кратосом и Атреем в боях, которые происходят в Ragnarok и в оригинальной перезагрузке. Система, разработанная авторами Life is Strange, похоже, черпает вдохновение из последних глав God of War и дает главным героям Антее Дуарте и Реду Мак Рейту возможность чередовать и объединять свои атаки, при этом два охотника за привидениями активно сотрудничают, чтобы победить призраков, угрожающих обитателям Нового Эдема.

Выход Banishers: Ghosts of New Eden запланирован на 13 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.