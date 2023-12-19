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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.7 69 оценок

Опубликован ролик, посвященный сеттингу Banishers Ghosts of New Eden

Simple Jack
Новости

Студия Don’t Nod представила новый ролик своего грядущего ролевого экшена с названием "Изгнанники: Призраки Нового Эдема". Видео посвящено вымышленному сеттингу игры.

Игроков ждет захватывающее путешествие в холодный, но восхитительный регион Северной Америки под названием Новый Эден, где расположен город с одноименным названием и основанный европейскими иммигрантами. Именно здесь ощущается тонкая граница, разделяющая мир живых и мертвых, которую способны ощутить все охотники за призраками.

Выход игры Banishers Ghosts of New Eden запланирован на 13 февраля 2024 года и будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
alexhistory

Что за маленькие трейлеры они выпускают, показали бы хоть чуть больше!

0
Horrifing

Если покажут чуть больше, то будет гораздо меньше предзаказов)

0
ilyakingcud

Добавил в список желаемого, стоит недорого, надо посмотреть будет обзоры как выйдет

0
6363

С первого трейлера на анонсе заинтересовало, жду.

0