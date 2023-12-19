Опубликован ролик, посвященный сеттингу Banishers Ghosts of New Eden

Студия Don’t Nod представила новый ролик своего грядущего ролевого экшена с названием "Изгнанники: Призраки Нового Эдема". Видео посвящено вымышленному сеттингу игры.

Игроков ждет захватывающее путешествие в холодный, но восхитительный регион Северной Америки под названием Новый Эден, где расположен город с одноименным названием и основанный европейскими иммигрантами. Именно здесь ощущается тонкая граница, разделяющая мир живых и мертвых, которую способны ощутить все охотники за призраками.

Выход игры Banishers Ghosts of New Eden запланирован на 13 февраля 2024 года и будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.