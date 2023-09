Подробности о различных изданиях Banishers: Ghosts of New Eden и бонусах за предварительный заказ ©

Focus Entertainment и DON’T NOD раскрыли различные издания и детали предварительного заказа The Banishers: Ghosts of New Eden, захватывающей, пронзительной, сюжетно-ориентированной ролевой игры, в которой вы будете охотиться и сражаться со сверхъестественными угрозами, чтобы изменить трагическую судьбу..

Различные издания и бонусы за предварительный заказ Banishers: Ghosts of New Eden:

Стандартное издание – стандартное издание игры предоставит игрокам DLC Wanderer Set, который включает в себя костюм Странника и два оружия: Кортадор и Аскуа.

Red Echoes Edition представляет собой физическую версию, которая включает в себя древнюю записную книжку сделанную под кожу, иллюстрированную воспоминаниями Рэда, набор для письма с чернилами, игру для любой платформы и DLC Wanderer Set. Цена – 84,99 евро.

Коллекционное издание также представляет собой физическую копию и включает в себя статуэтку главных героев игры Рэда и Антеи, 128-страничный артбук, 2 кольца с печатками Изгонятелей, стилбук и, конечно же, набор Wanderer Set. Цена – 199,99 евро.

Banishers: Ghosts of New Eden выйдет 7 ноября на PS5, Xbox Series X|S и ПК.