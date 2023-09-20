Подробности о различных изданиях Banishers: Ghosts of New Eden и бонусах за предварительный заказ

Ролевой экшен от создателей Life is Strange и Vampyr.

В центре сюжета игры находятся двое возлюбленных — Антея и Рэд. Наши герои занимаются тем, что охотятся за призраками, которые угрожают жизням обычных людей. Действие игры разворачивается в 1695 году в городе под названием Новый Эдем. Именно в это время Антея получает смертельное ранение после неудачного задания и превращается в призрака. Теперь пара отчаянно ищет способ освободить Антею от её новой участи.