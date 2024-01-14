Создатели Banishers: Ghosts of New Eden подтвердили наличие фоторежима и представили новые скриншоты

Don't Nod и Focus Entertainment опубликовали несколько новых скриншотов, демонстрирующих красочные локации, которые у нас будет возможность исследовать в Banishers: Ghosts of New Eden.

Разработчики воспользовались возможностью также анонсировать наличие фоторежима прямо на релизе: можно будет увековечить увлекательные пейзажи этой многообещающей ролевой игры и поделиться своими кадрами с сообществом.

Как вы знаете, главные герои Banishers: Ghosts of New Eden — охотники за привидениями, которые помогают небольшим сообществам, освобождая их от враждебного присутствия, но однажды один из двух персонажей сам становится призраком. Таким образом, пару влюбленных разлучила жестокая судьба, хотя, кажется, есть возможность все исправить. Но какой ценой?

Релиз Banishers: Ghosts of New Eden запланирован на 13 февраля для ПК, PS5 и Xbox Series.