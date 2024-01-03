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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.8 73 оценки

Студия Don't Nod представила новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden - он посвящён ритуалам

AceTheKing
Новости

Студия Don't Nod продолжает делиться серией трейлеров к своему предстоящему проекту Banishers: Ghosts of New Eden.

На этот раз разработчики представили одну из ключевых особенностей игры - ритуалы. С их помощью игроки смогут вызвать призраков и раскрыть древние тайны и загадки. Для проведения ритуалов понадобятся материалы, которые игроки смогут собрать в процессе игры.

Banishers: Ghosts of New Eden выйдет уже 24 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кирилл Друмов

Возможно получится годнота) Иногда этой студии удаются неплохие игры, по типу той же Vampyr.

1
cuckold

Игра атмосферная, но душная, в плане боевки.

3