Студия Don't Nod представила новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden - он посвящён ритуалам

Студия Don't Nod продолжает делиться серией трейлеров к своему предстоящему проекту Banishers: Ghosts of New Eden.

На этот раз разработчики представили одну из ключевых особенностей игры - ритуалы. С их помощью игроки смогут вызвать призраков и раскрыть древние тайны и загадки. Для проведения ритуалов понадобятся материалы, которые игроки смогут собрать в процессе игры.

Banishers: Ghosts of New Eden выйдет уже 24 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X|S.