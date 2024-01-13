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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7 82 оценки

В новом ролике издательство Don't Nod оглядывается на свой 2023 год и готовится к 2024-му

butcher69
Новости

Don't Nod выпустила своеобразную ретроспективу своего 2023 года, представив интересное праздничное видео с обзором достижений только что закончившегося года, особенно в плане релизов на рынке, как на разработчиков, так и на издательском фронтах, а также подготовив нас к тому, что нас ждет в 2024 году.

2023 год был действительно важным годом для Don't Nod, в котором французский лейбл утвердился не только как команда разработчиков, но и как издатель, совершив удивительный переход для студии, которая начинала со скромных размеров.

В видеоролике мы можем увидеть некоторые важные события этого года.

Среди игр, выпущенных под новым издательским лейблом Don't Nod, - Gerda: A Flame in Winter, Harmony: The Fall of Reverie и Jusant, которые были приняты весьма положительно.

Среди анонсов игр, которые в некоторых случаях должны появиться в течение 2024 года, мы находим своеобразную и мультяшную Koira, а затем крупные проекты от команды, за которыми стоит следить в течение 2024 года.

Среди них - Banishers: Ghosts of New Eden, новый экшен с фэнтезийным сеттингом про охотников за привидениями в драматической истории, и Lost Records: Bloom & Rage, которая, похоже, позаимствует атмосферу и стилистику у Life is Strange.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SoRaS3

Remember me - топчик.

Жду этом году Banishers: Ghosts of New Eden.

3
Abarmot90

Через 1м.выходит

0
alexhistory Abarmot90

О, кэп)

0
Роман2006Рус

Соглашусь насчет Remember Me,уже почти 11 лет без сиквела,это печально. Но..я уже понемногу перепрохожу эту игру т.к тематика будущего и технологии радует меня и остальных.

0
Макс Макс 007

Да никому вы нахер не сдались, оригинальный Lis не стали продолжать, ещё и права прое*али на франшизу. Всё, не будет никакой Максин больше и Хлои. F.

Остальные игры этой компашки просто бездарные!

1
alexhistory

Сам то понял что написал?)

0
Zlobin_Evgeny

ну чтож удачи ребятам в 24 году

0