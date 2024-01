В новом ролике издательство Don't Nod оглядывается на свой 2023 год и готовится к 2024-му

Don't Nod выпустила своеобразную ретроспективу своего 2023 года, представив интересное праздничное видео с обзором достижений только что закончившегося года, особенно в плане релизов на рынке, как на разработчиков, так и на издательском фронтах, а также подготовив нас к тому, что нас ждет в 2024 году.

2023 год был действительно важным годом для Don't Nod, в котором французский лейбл утвердился не только как команда разработчиков, но и как издатель, совершив удивительный переход для студии, которая начинала со скромных размеров.

В видеоролике мы можем увидеть некоторые важные события этого года.

Среди игр, выпущенных под новым издательским лейблом Don't Nod, - Gerda: A Flame in Winter, Harmony: The Fall of Reverie и Jusant, которые были приняты весьма положительно.

Среди анонсов игр, которые в некоторых случаях должны появиться в течение 2024 года, мы находим своеобразную и мультяшную Koira, а затем крупные проекты от команды, за которыми стоит следить в течение 2024 года.

Среди них - Banishers: Ghosts of New Eden, новый экшен с фэнтезийным сеттингом про охотников за привидениями в драматической истории, и Lost Records: Bloom & Rage, которая, похоже, позаимствует атмосферу и стилистику у Life is Strange.