Захватывающая история любви и динамичные бои: основное из обзора Banishers: Ghosts of New Eden

Уже в начале следующего года на востребованных платформах выходит новая игра от студии Dontnod, которая известна своими проектами с глубоким сюжетом. В Banishers: Ghosts of New Eden разработчики погружаются в жанр экшен-RPG и обещают не только увлекательный сюжет, но и интересные особенности в боевой системе. Редакторы TechRadar провели несколько часов, чтобы узнать, насколько авторам удалось воплотить свои идеи.

Игра представляет собой масштабное экшен-RPG, где игроки отправляются в путешествие по диким и призрачным просторам вымышленной колониальной Америки в роли двух несчастных влюбленных - Реда Макрея и Антеи Дуарте. Журналисты поделились новыми скриншотами игры и раскрыли некоторые особенности геймплея.

В начале Banishers: Ghosts of New Eden Ред и Антея оказываются разделены после неудачной встречи с потусторонними силами. Ред оказывается один на таинственном пляже, а Антея становится призраком. Игрокам предстоит помочь Реду найти Антею и вернуть ее к жизни. Однако их отношения будут испытываться сложными моральными дилеммами. Например, Реду придется решить, стоит ли ему пожертвовать жизнью других, чтобы спасти Антею.

Боевая система в Banishers: Ghosts of New Eden была переработана по сравнению с предыдущими играми Dontnod. Теперь она стала более динамичной и зрелищной. Игроки смогут использовать широкий спектр оружия и способностей, чтобы сражаться с призраками. Кроме того, в игре появится новый индикатор, который будет показывать местоположение врагов и их предстоящие атаки.

Banishers: Ghosts of New Eden выйдет 13 февраля 2024 года на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Игра обещает стать увлекательным приключением с захватывающей историей любви и сложными моральными решениями.