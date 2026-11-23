В свежей вакансии Activision неожиданно упомянула Banjo-Kazooie среди игровых серий, связанных с издательством. Это привлекло внимание поклонников, которые уже давно надеются на возвращение культового платформера, однако само по себе упоминание ещё не означает, что компания готовит новую игру.

В сентябре Microsoft объявила о масштабных изменениях в структуре Xbox Game Studios. В рамках реорганизации несколько студий перешли под управление Activision, включая разработчиков Age of Empires из World's Edge и создателей Sea of Thieves из Rare. Издательство также получило контроль над работой этих команд.

Теперь в вакансии на должность руководителя проектов по развитию перспективных франшиз Activision перечислила серии, с которыми связана компания. Помимо Call of Duty, Crash Bandicoot и Spyro the Dragon, в списке оказались Halo, Age of Empires, Sea of Thieves и Banjo-Kazooie. Судя по описанию, новый сотрудник будет отвечать за развитие и продвижение будущей премиальной игры для консолей и ПК — от концепции до релиза.

Упоминание Banjo-Kazooie породило предположения о возможном возвращении серии, хотя никаких конкретных планов Activision пока не раскрыла. Последняя полноценная игра франшизы, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, вышла ещё в 2008 году на Xbox 360.

Интерес к возрождению платформера в последние месяцы действительно заметен. В июле студия Toys for Bob, известная по Crash Bandicoot и Spyro, вновь заявила о желании поработать над новой частью Banjo-Kazooie. Ассоциированный креативный директор Лу Стаддерт назвал серию одной из любимых для команды.

В сентябре композитор оригинальных игр Грант Киркхоуп также поделился более оптимистичными ожиданиями относительно будущего франшизы. По его словам, как минимум три студии уже предлагали Microsoft идеи для новой игры. Среди возможных претендентов называли Toys for Bob и Moon Studios, однако официально эти сведения не подтверждены.

Таким образом, новая вакансия Activision добавляет ещё один повод вспомнить о Banjo-Kazooie, но пока не даёт оснований считать возвращение серии решённым вопросом.