Banjo-Kazooie мог стать игрой про кролика - разработчик Rare рассказал про ранний дизайн

Пока фанаты ностальгируют по классическим платформерам Rare, появились новые детали о том, как могла выглядеть одна из самых известных дуэтных героических пар в истории — Банжо и Казуи. Как выяснилось, до появления медведя и птицы у проекта был совершенно иной главный герой.

В свежем выпуске журнала Retro Gamer бывший художник Rare Эд Брайан рассказал, что на ранних этапах разработки Banjo-Kazooie команда пыталась найти подходящий облик персонажа. После того как первоначальная идея с человеческим героем из прототипа Project Dream была отброшена, разработчики предпологали что героем станет кролик.

По словам Брайана, этот вариант продержался недолго — примерно неделю. Однако он не исчез бесследно: художник сохранил ранние материалы. Старые DAT-кассеты, на которых он делал резервные копии, были недавно оцифрованы, и среди восстановленных файлов он обнаружил ту самую версию «кролика Банжо». Показать его публике разработчик пока не решился: по его словам, интернет «взорвётся» при виде такого артефакта.

История Казуи — партнёрши медведя — тоже оказалась необычной. Изначально команда просто хотела обосновать двойной прыжок, и в голову пришла идея спрятанных в рюкзаке крыльев. Логичным развитием стало добавление полноценного второго персонажа, который и стал язвительной красной птицей, знакомой всем поклонникам серии.