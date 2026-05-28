Banjo-Kazooie стала самой желанной серией для возвращения среди фанатов Xbox

Новая система Xbox Player Voice показала, какую франшизу игроки больше всего хотят увидеть снова — лидером неожиданно оказалась Banjo-Kazooie.

Недавно Microsoft запустила платформу Player Voice, где пользователи могут предлагать идеи и голосовать за изменения, которые хотели бы увидеть в экосистеме Xbox. Среди игровых серий именно Banjo-Kazooie набрала больше всего голосов от сообщества.

По данным Game File, предложение вернуть культовую франшизу сейчас находится в числе самых популярных запросов сервиса и уже собрало более 700 голосов. Для многих фанатов это неудивительно — последняя полноценная игра серии вышла почти 20 лет назад.

Игроки уже давно просят Microsoft вернуть Banjo и Kazooie, особенно на фоне возрождения других классических платформеров. Интерес к серии также подогревают многочисленные слухи: ранее журналист Энди Робинсон сообщал, что Xbox якобы рассматривает различные идеи и предложения по франшизе.

Несмотря на это, пока Microsoft официально не анонсировала новую игру. На данный момент компанию больше всего просят улучшить систему эксклюзивов, вернуть аватары Xbox и пересмотреть некоторые функции сервиса, однако Banjo-Kazooie остаётся самой востребованной игровой серией среди фанатов платформы.