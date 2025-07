Banjo-Kazooie возвращаются? По слухам, Microsoft собирается перезапустить культовую серию

Похоже, Microsoft планирует вдохнуть новую жизнь в легендарную платформенную серию Banjo-Kazooie от Rare. По данным редактора VGC Энди Робинсона, разработкой занимается студия Toys For Bob, известная по Crash Bandicoot 4: It's About Time. Год назад она уже заключила партнерство с Xbox.

Робинсон также упомянул, что к проекту могла бы подключиться и Moon Studios (известная по серии Ori).

Слышал, что идут обсуждения. Часто упоминается Toys for Bob, которые реально хотят взяться за проект. Также есть Moon Studios, проявляющая интерес. Говорят даже о мультфильме или фильме