Классическая Banjo-Kazooie получила неофициальный порт на ПК с графическими улучшениями

Как стало известно, команда моддеров портировала на PC одну из лучших игр для Nintendo 64 - Banjo-Kazooie.

Проект под названием Banjo: Recompiled, созданный с использованием инструмента N64: Recompiled, преобразует оригинальную игру в нативную версию для компьютера. Этот порт включает множество новых функций и улучшений, а также обширную поддержку модификаций, используя в качестве графического движка RT64 для улучшения визуала.

Главными преимуществами этой версии стали поддержка высоких разрешений и частоты кадров, что позволяет играть со скоростью более 60 FPS. Проект также адаптирован для ультрашироких мониторов и модификаций. Все оригинальные визуальные эффекты, такие как переходы между экранами в виде пазла или мини-игра Bottles’ Moving Picture Game, работают корректно. Даже мелкие детали вроде оригинального мипмаппинга сохранены с высокой точностью.

Аудиоряд полностью соответствуют оригинальной версии для N64. Все аудиопроцессы работают без помех, щелчков или заиканий. Сцены, где звук синхронизирован с изображением, были исправлены для идеального соответствия таймингов, как на оригинальном железе. Этот неофициальный порт, как и аналогичные проекты для других эксклюзивных консольных игр, не содержит игровых ассетов. Для его запуска пользователю потребуется файл ROM, а именно североамериканская версия 1.0.

В системных требованиях порта: видеокарта с поддержкой Direct3D 12.0 (Shader Model 6) или Vulkan 1.2 и процессор с поддержкой набора инструкций SSE4.1.