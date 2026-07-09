Toys for Bob хотела бы возродить Banjo-Kazooie и создать новую игру серии

Студия Toys for Bob, известная по возрождению классических платформеров Crash Bandicoot и Spyro the Dragon, призналась, что была бы рада поработать над новой игрой в серии Banjo-Kazooie.

В интервью для подкаста Kinda Funny Gamescast руководителей студии спросили, обсуждается ли внутри команды возможность создания новой части культовой серии от Rare. Креативный директор Лу Студдерт и глава студии Пол Ян сразу отметили, что Banjo-Kazooie часто становится темой разговоров среди сотрудников.

«Это франшиза, которую мы любим. Если говорить о поклонниках платформеров, Banjo — одна из лучших серий. У нас работают настоящие фанаты, у некоторых даже изображения Jiggy стоят на аватарках. Если такая возможность когда-нибудь появится — это было бы невероятно», — рассказал Студдерт.

Пол Ян отметил, что серия отлично вписывается в философию Toys for Bob.

«Я думаю об этих играх не просто как о ностальгии. Это вечные, знаковые персонажи. Мы хотим создавать игры, которые обращаются к той части игрока, которая никогда не взрослеет — к внутреннему ребенку», — заявил он.

Последняя полноценная игра серии Banjo-Kazooie вышла еще в 2008 году — Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts для Xbox 360. С тех пор фанаты регулярно требуют возвращения франшизы, а интерес к персонажам вырос после появления Banjo и Kazooie в Super Smash Bros. Ultimate.

Сейчас Toys for Bob работает над новой игрой Spyro: A Realm Beyond, которая должна выйти весной 2027 года на консолях и ПК. Однако студия не скрывает, что заинтересована в возвращении других классических платформеров прошлого.