GoldenEye 007 оказала сильное влияние на Banjo-Tooie: разработчики Rare играли в шпионский шутер почти каждый обед

У Rare огромная игровая история, но даже внутри одного студийного коллектива иногда случаются неожиданные перекрёстные влияния. Как выяснилось, при создании Banjo-Tooie команда вдохновлялась не только собственной предыдущей платформенной работой — на игру заметно повлияла классическая GoldenEye 007 для Nintendo 64.

Этим поделился бывший программист Rare Крис Сазерленд в свежем выпуске Retro Gamer. По его словам, несколько участников команды были настолько увлечены GoldenEye, что играли в неё «практически каждый обеденный перерыв на протяжении пары лет». И именно эта привычка неожиданно сказалась на том, каким стал Banjo-Tooie.

В сиквеле появились эпизоды, где игрок наблюдает действие от первого лица, а Банджо использует Казуи как своеобразное «орудие» для стрельбы яйцами. Подобная механика также перекочевала в локальный мультиплеер — и, по словам разработчиков, это было прямым результатом любви команды к GoldenEye и экспериментов, которые они устраивали между рабочими сессиями.

Сазерленд добавил, что директор проекта Грегг Мейлз давно хотел временно разделить Банджо и Казуи, а переход к более шутерной подаче стал естественным развитием этой идеи. Разделение героев ограничивало набор доступных действий, поэтому команде пришлось придумывать новые способы разнообразить геймплей — отсюда и выросли необычные миссии и режимы.

Rare давно известна своим умением свободно менять жанры — от платформеров до шутеров и приключений. После Banjo-Tooie студия вернулась к FPS в Perfect Dark и даже экспериментировала с видом от первого лица в Sea of Thieves. Что же касается будущего Banjo-Kazooie, то, по слухам, Rare всё ещё открыта к идеям для возможного перезапуска серии.