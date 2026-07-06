Banquet for Fools собрала 250 тысяч вишлистов - для инди-проекта от двух разработчиков это стало большим достижением

Создатели Banquet for Fools сообщили, что игру добавили в списки желаемого уже более 250 тысяч раз. По словам разработчиков, для небольшого нишевого проекта такой результат стал приятной неожиданностью.

Авторы отметили, что над Banquet for Fools работают всего два человека, поэтому поддержка сообщества сыграла огромную роль на протяжении всей разработки. Они поблагодарили игроков, которые рассказывали об игре в интернете, делились впечатлениями и помогали проекту становиться заметнее. В шутку команда добавила, что с радостью угостила бы всех поклонников напитком в баре Нелу, если бы это было возможно.

Отдельные слова благодарности разработчики адресовали художникам, создающим фан-арты по мотивам игры. По их признанию, особенно приятно видеть, что мир Banquet for Fools живёт не только внутри самой игры, но и вдохновляет сообщество на творчество. Для независимой студии такой интерес аудитории стал важным подтверждением того, что проект движется в правильном направлении.