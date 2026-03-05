ЧАТ ИГРЫ
Banquet for Fools 05.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху, Фэнтези
0 0 оценок

Состоялся полноценный релиз ролевой игры Banquet for Fools

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Hannah and Joseph Games выпустила обновление 1.0 для своей изометрической ролевой игры Banquet for Fools. Проект находился в раннем доступе с 30 сентября 2024 года и сегодня добрался до финальной версии. Созданием игры занимались всего 2 человека.

Сюжет разворачивается на заброшенном острове Инвимона. Игрокам предстоит взять под управление отряд из 4 стражников, чтобы разгадать тайну бесследного исчезновения жителей целого поселения. Геймплей совмещает исследование открытого мира без компасов с автоматическими маркерами заданий и нестандартную боевую систему. Сражения происходят в реальном времени с акцентом на ближний бой, однако игрок имеет возможность использовать тактическую паузу для раздачи приказов каждому из 4 компаньонов. Для победы над врагами можно применять холодное оружие, языческие заклинания, музыку, ловушки и скрытность. В процессе прохождения герои могут развивать навыки и повышать характеристики за счет накопленного опыта.

Аудитория тепло встретила новинку. В отзывах геймеры хвалят уникальный визуальный стиль, густую атмосферу и оригинальный подход к механикам. Многим пришлась по вкусу нестандартная боевая система и необходимость вдумчивого исследования локаций. При этом некоторые пользователи отмечают высокий порог вхождения, отсутствие привычного внутриигрового журнала для записи квестов и медленное перемещение отряда.

До 19 марта проект можно приобрести со скидкой 15 процентов. Базовая стоимость составляет 710 рублей, а по акции цена снижена до 603 рублей. Игра имеет полную поддержку контроллеров, но на данный момент переведена только на 1 язык, которым является английский. Ознакомиться с механиками перед покупкой можно через доступную демоверсию.

