Состоялся полноценный релиз ролевой игры Banquet for Fools

Студия Hannah and Joseph Games выпустила обновление 1.0 для своей изометрической ролевой игры Banquet for Fools. Проект находился в раннем доступе с 30 сентября 2024 года и сегодня добрался до финальной версии. Созданием игры занимались всего 2 человека.

Сюжет разворачивается на заброшенном острове Инвимона. Игрокам предстоит взять под управление отряд из 4 стражников, чтобы разгадать тайну бесследного исчезновения жителей целого поселения. Геймплей совмещает исследование открытого мира без компасов с автоматическими маркерами заданий и нестандартную боевую систему. Сражения происходят в реальном времени с акцентом на ближний бой, однако игрок имеет возможность использовать тактическую паузу для раздачи приказов каждому из 4 компаньонов. Для победы над врагами можно применять холодное оружие, языческие заклинания, музыку, ловушки и скрытность. В процессе прохождения герои могут развивать навыки и повышать характеристики за счет накопленного опыта.

Аудитория тепло встретила новинку. В отзывах геймеры хвалят уникальный визуальный стиль, густую атмосферу и оригинальный подход к механикам. Многим пришлась по вкусу нестандартная боевая система и необходимость вдумчивого исследования локаций. При этом некоторые пользователи отмечают высокий порог вхождения, отсутствие привычного внутриигрового журнала для записи квестов и медленное перемещение отряда.

До 19 марта проект можно приобрести со скидкой 15 процентов. Базовая стоимость составляет 710 рублей, а по акции цена снижена до 603 рублей. Игра имеет полную поддержку контроллеров, но на данный момент переведена только на 1 язык, которым является английский. Ознакомиться с механиками перед покупкой можно через доступную демоверсию.