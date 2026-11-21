Firenut Games назвала сроки выхода Baptiste — психологического хоррора о проклятой кукле. Ролик демонстрирует исследование особняка, поиск улик, головоломки и искажение реальности.

После семейной трагедии мальчик Том вместе с матерью Сарой переезжает в уединённый особняк Jagged Shore Cliff. Там он находит в стеклянном шкафу куклу Баптисту с предупреждением никогда не выпускать её наружу — и нарушает запрет.

Игрокам предстоит исследовать дом глазами испуганного ребёнка, раскрывать его прошлое по запискам и подсказкам, решать загадки и выживать, пока двери начинают вести себя странно, а полы шепчут.

Особняк постепенно меняет реальность вокруг Тома, оставляя сомнения: происходящее действительно сверхъестественно или стало отражением пережитого горя.

Baptiste выйдет 25 марта 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC.