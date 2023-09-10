Анонсирован 2D-платформер-Метроидвания Barbarian Saga для ПК и консолей ©

Издатель инди-игр из Барселоны (Испания) SelectaPlay и разработчик инди-игр Dormidin Studio сообщили, что их 2D-платформер в жанре Метроидвания Barbarian Saga находится в разработке для ПК и консолей PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Вдохновленная классическими фильмами и играми 80-х и 90-х годов, такими как Beastmaster, Conan and Deathstalker, Castlevania, Golden Axe и Ghouls 'n' Ghosts, игра Barbarian Saga: The Beastmaster разработана двумя друзьями, которые встретились на мероприятии косплея с мечтой делать инди-видеоигры. Команда стремилась создать мир, воплощенный в жизнь с помощью глубоко захватывающей истории, нарисованной и анимированной вручную с использованием сотен эскизов, чтобы оживить мир Арбореи.

После недолгого мира, последовавшего за войнами порталов, опустошившими страну, ее жителям теперь угрожают новые ветры войны. Новый король Империи вместе со Священным Королевством объявил войну нелюдям, воспользовавшись услугами одного из Последних Волшебников Арбореи: Тресе XIII и их генералов. Это момент пророчества, момент, когда избранный объединит людей и зверей, чтобы принести мир.

Вы последний из Повелителей зверей, используйте души животных и существ, чтобы трансформироваться и продвигаться по приключениям. Исследуйте непрерывную карту в стиле Метроидвании, открывайте новые пути и открывайте новые маршруты с помощью своих способностей Beastmaster. Зло и колдовство таятся во всех углах.

Соберите бусины для своего ритуального ожерелья: найдите клыки, амулеты и корни растений, которые изменят ваши атаки, жизненную силу или ману. Совершенствуйте свои навыки и приобретайте новые предметы, участвуя в дуэлях на разных аренах. в битвах будут использоваться камеры с близкого расстояния и энергетические панели, как в классических файтингах.

Найдите новые техники владения мечом, которым научил вас ваш старый сенсей, используйте волшебные зелья и вызывайте проклятия. Благодаря твоему мечу ты обладаешь силой бога. На протяжении всего вашего приключения вы будете открывать неигровых персонажей, которые придадут повествованию большую глубину, а общение с ними откроет новые сюжетные линии миссий (как в аниме-сериале) и совершенно другие концовки.