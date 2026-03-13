Жесткая метроидвания Barbarian Saga: The Beastmaster получила новый трейлер и дату релиза

Разработчики представили свежий геймплейный трейлер приключенческого экшена Barbarian Saga: The Beastmaster, а вместе с ним раскрыли и окно релиза. Выход проекта запланирован на осень 2026 года.

Игра представляет собой мрачное двумерное приключение в жанре метроидвании с полностью ручной рисовкой. Авторы вдохновлялись классическими фэнтези-фильмами и ретро-играми, поэтому проект сочетает атмосферу старых приключений с динамичным современным геймплеем.

Игрокам предстоит взять на себя роль последнего Повелителя зверей — воина, способного подчинять силы мистических существ. В сражениях герой будет поглощать души побеждённых монстров, открывая новые способности и получая возможность трансформироваться в более мощные формы. Это позволит не только эффективнее бороться с врагами, но и открывать новые пути в мире игры.

События разворачиваются в обширном фэнтезийном мире Арбореи, полном опасных существ, секретов и древних руин. Исследование локаций и постепенное раскрытие новых навыков станет ключевой частью игрового процесса.