Barbie Rewind возвращает 16 классических игр и предлагает обустроить DreamHouse

Компания Atari совместно со студией Digital Eclipse выпустила Barbie Rewind — уютную игру о дизайне интерьеров, объединённую с коллекцией классических видеоигр о Барби. Проект уже доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК.

Главная часть нового приключения посвящена оформлению знаменитого DreamHouse. Игроки могут выбирать один из трёх ретро-дизайнов дома, обставлять комнаты мебелью, украшениями и аксессуарами. Всего предусмотрено более 250 предметов, вдохновлённых наборами Барби за последние 65 лет. Выполняя задания от Барби, Кена, Терезы и Кристи, можно получать опыт и открывать новые элементы декора.

Вторая важная составляющая — коллекция из 16 классических игр о Барби, выпущенных с 1991 по 2007 год. Среди них Barbie Pet Rescue и Barbie Horse Adventures: Blue Ribbon Race. Особое внимание привлекает Barbie: Vacation Adventure — игра для Sega Genesis и SNES, которая ранее так и не поступила в продажу.

Таким образом, Barbie Rewind объединяет симулятор декорирования с интерактивной коллекцией ретро-игр, позволяя не только создать собственный DreamHouse, но и познакомиться с историей игровой Барби.