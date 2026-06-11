Пока все боятся GTA 6, авторы Barbie Rewind спокойно назначают релиз на ноябрь 2026 года

Пока большая часть игровой индустрии с опаской смотрит на ноябрь 2026 года из-за выхода GTA 6, некоторые издатели явно не собираются освобождать календарь для одного-единственного релиза. Atari и студия Digital Eclipse анонсировали Barbie Rewind — необычное сочетание ретро-сборника и творческого конструктора, которое выйдет в 2026 году на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC.

Главной особенностью проекта станет возможность обустраивать собственный Barbie DreamHouse, используя более 250 предметов мебели, украшений и аксессуаров, вдохновлённых реальными наборами Barbie разных эпох. Игроки смогут менять комнаты, выбирать внешний вид дома и создавать собственные дизайнерские решения в фирменной розовой эстетике бренда.

Однако Barbie Rewind — это не только симулятор декоратора. В игру включат сразу 16 классических видеоигр про Barbie, выпущенных в период с 1991 по 2007 год. Среди них заявлены Barbie Pet Rescue и Barbie Horse Adventures: Blue Ribbon Race, а также Barbie: Vacation Adventure — проект, который ранее официально не выходил.

Прохождение ретро-игр позволит открывать новые элементы для оформления DreamHouse и выполнять задания от знакомых персонажей вроде Кена, Терезы и Кристи. Дополнительно в проект добавят цифровой архив, посвящённый истории бренда и культовым игровым наборам.

На фоне ожидания GTA 6 такой анонс выглядит показательно: Atari делает ставку не на конкуренцию с блокбастерами, а на ностальгию, уютный геймплей и многолетнюю историю одной из самых узнаваемых игрушечных франшиз в мире. Для поклонников Barbie 2026 год обещает быть не менее насыщенным, чем для любителей криминальных песочниц.