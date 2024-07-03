Основанная на физике многопользовательская игра Bare Butt Boxing выйдет 1 августа

Многопользовательский боевик Bare Butt Boxing, основанный на физике, покинет ранний доступ и выйдет на Switch и PC (в Steam) уже 1 августа, объявил разработчик Tuatara. Версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 по-прежнему в силе, но появятся позже.

Мы искренне благодарны всем игрокам, которые присоединились к нам в раннем доступе, — сказал в пресс-релизе основатель Tuatara Клемен Лозар. — В версии 1.0 мы хотели добавить в игру больше контента и сделать больший упор на локальный мультиплеер, о чем мы очень просили.

По сюжету яркие и озорные инопланетяне приземляются на Земле, чтобы проводить нерегулируемые боксерские поединки. Запускайте своих противников или гигантский пляжный мяч в порталах, чтобы заработать очки в зависимости от того, какой игровой режим включен. Побеждает тот, кто наберет больше очков по окончании раунда. Встречайтесь с тремя друзьями локально, присоединяйтесь к онлайн-матчам для шести игроков или сражайтесь с ботами в одиночном режиме.

Bare Butt Boxing вышла в раннем доступе в версии для ПК (через Steam) 4 мая 2023 года.