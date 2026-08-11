В Steam вышла бесплатная демоверсия шпионского стелс-экшена Barkour про пса-спецагента

В сервисе Steam стала доступна бесплатная демоверсия шпионского стелс-экшена Barkour от польской студии VARSAV Game Studios. В представленном билде игрокам предлагают взять под управление пса-спецагента по кличке T.H.U.N.D.E.R. и отправиться на прохождение вводной миссии в локации Готический замок. Опробовать пробную версию можно с полной поддержкой русского языка в формате интерфейса и субтитров.

Сюжетная завязка демоверсии знакомит с секретной организацией собачьих агентов и цифровым напарником A.L.F.-RED. В рамках доступного уровня главный герой должен проникнуть на охраняемый объект, используя акробатический собачий паркур, взлом электронных замков, бег по стенам и скрытные нейтрализации врагов.

Текущая версия демонстрационного билда включает обновленную систему озвучки, над которой авторы поработали после негативных отзывов аудитории на ранние прототипы. Разработчики полностью отказались от использования временных синтетических ИИ-голосов, заменив их профессиональной живой речью актеров. В свежем билде также доработали поведение искусственного интеллекта противников, переработали пользовательский интерфейс и значительно улучшили качество графики и освещения.

Геймплей в демоверсии демонстрирует высокую вариативность прохождения, позволяя свободно комбинировать скрытные маневры и открытые столкновения. В распоряжении игрока находится арсенал гаджетов, среди которых есть реактивные ранцы, дымовые гранаты, приманки и устройства для удара током. В случае обнаружения патрулями миссия не завершается провалом, а переходит в фазу динамичного боя с использованием кувырков, подкатов и прыжков.

По словам авторов, собранный отзыв игроков после тестирования демоверсии поможет финальной полировке баланса скрытности, боевой системы и общего движения персонажа.

Для запуска демоверсии на PC потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10, процессор уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56 с поддержкой DirectX 11.