Энтузиаст перенёс игру "Рога и копыта" на DirectX 11 и анонсировал графический ремастер

Энтузиаст под ником InfiniteC0re успешно перенес приключенческую игру Рога и копыта, также известную как Barnyard, на графический API DirectX 11. В дополнение к этому разработчик объявил о работе над полноценным фанатским ремастером Barnyard Remastered, релиз которого запланирован на лето или начало осени 2026 года.

Оригинальная игра, выпущенная в 2006 году издательством THQ, работала на устаревшем графическом интерфейсе DirectX 8.1. Новый любительский порт заменяет устаревший API на DirectX 11, что значительно улучшает совместимость проекта с современными операционными системами и видеокартами. Переход на новую технологию позволил внедрить полноценную поддержку современных вершинных и пиксельных шейдеров, а также добавить качественное сглаживание MSAA вплоть до значения 8x.

В специальном видеоролике создатель проекта подробно рассказал о преодолении технических трудностей рендеринга. Старая ПК-версия использовала фиксированный конвейер обработки и специфические шейдеры, из-за чего игра некорректно работала с современными инструментами улучшения графики, включая технологию RTX Remix от компании NVIDIA. С интеграцией DirectX 11 автору удалось воссоздать работу шейдеров кожи, отвечающих за корректное отображение трехмерных моделей персонажей и их анимацию. Без этого нововведения модели главных героев отображались исключительно в стандартных позах без движения.

Особое внимание при разработке порта уделили рендерингу окружения и объектов локаций. Перенос геометрии игрового мира потребовал адаптации текстурных координат и интеграции запеченного освещения, созданного художниками оригинального проекта. Системные шейдеры теперь отвечают за динамическую генерацию облаков, купола неба и различных мелких частиц, таких как брызги или искры. На консолях игра выглядела немного иначе из-за других алгоритмов обработки теней и света, однако версия для DirectX 11 стремится объединить лучшие визуальные аспекты всех платформ.

Помимо технического обновления оригинального кода, InfiniteC0re готовит масштабный подарок к юбилею франшизы. Летом 2026 года приключению Рога и копыта исполняется 20 лет. К этой дате приурочен выпуск ремастера Barnyard Remastered, который предложит значительно переработанные текстуры высокого разрешения, усовершенствованные визуальные эффекты и современное освещение. Опубликованные кадры игрового процесса обновленной версии демонстрируют измененную цветовую палитру и увеличенную детализацию окружения.